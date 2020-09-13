وكيله: الزمالك فاوض حسين بن عيادة والمفاوضات تجمدت لهذا السبب

كشف فيصل عبيد، وكيل اللاعب الجزائري حسين بن عيادة، الظهير الأيمن لفريق الإفريقي التونسي حاليًا ولاعب شباب قسنطينة، عن تفاصيل دخول نادي الزمالك في مفاوضات

معه.

وقال فيصل بن عيادة في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه على الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "مدير الكرة في

الزمالك فاوض حسين بن عيادة ولكن المفاوضات تجمدت".

وأوضح: "المفاوضات تجمدت مع اللاعب بسبب شروط اللاعب ومن ثم دخل نادي الزمالك في مفاوضات

مع وجدي كشريدة لاعب النجم الساحلي التونسي".