كشف فيصل عبيد، وكيل اللاعب الجزائري حسين بن عيادة، الظهير الأيمن لفريق الإفريقي التونسي حاليًا ولاعب شباب قسنطينة، عن تفاصيل دخول نادي الزمالك في مفاوضاتمعه.
وقال فيصل بن عيادة في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه على الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "مدير الكرة فيالزمالك فاوض حسين بن عيادة ولكن المفاوضات تجمدت".
وأوضح: "المفاوضات تجمدت مع اللاعب بسبب شروط اللاعب ومن ثم دخل نادي الزمالك في مفاوضاتمع وجدي كشريدة لاعب النجم الساحلي التونسي".
كانت هذه تفاصيل خبر وكيله: الزمالك فاوض حسين بن عيادة والمفاوضات تجمدت لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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