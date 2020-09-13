عمرو حسن: أتمنى تتويج الزمالك بدوري أبطال افريقيا

أكد عمرو حسن لاعب بتروجت السابق، أنه يتمنى تتويج الزمالك بدوري ابطال افريقيا الجارية. وقال عمرو في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد:" الحظوظ متاوسية وجميع الفرق الأربعة قربيين من الامكانيات الفنية والبدنية. حتحوت عبر فضائية صدى البلد:" الحظوظ متاوسية وجميع الفرق الأربعة قربيين من الامكانيات الفنية والبدنية. وأتم ان الزمالك يمتلك عناصر كثيرة مميزة وقادرون على حسم البطولة الافريقية. ويصطدم نادي الزمالك بنظيره الرجاء البيضاوي المغربي في منتصف أكتوبر المقبل، فيما يلتقي الأهلي بالوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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