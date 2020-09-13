تحدث اللواء محمد عبدالسلام، رئيس نادي مصر للمقاصة، عن حقيقة علمه بدخول نادي بيراميدز في مفاوضات مهع إيهاب جلال.
وأكد محمد عبدالسلام في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان"
وتابع: "أوجه اللوم إلى مسئولي نادي بيراميدز بسبب دخولهم في مفاوضات مع إيهاب جلال في منتص ف الموسم وهذا الأمر لا يليق لعدم تشتت المدرب".
وأشار: "إيهاب جلال تربطه علاقة قوية مع المقاصة وهي أكبر من مجرد عقد بيننا".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس المقاصة: تفاجأت بدخول بيراميدز في مفاوضات مع إيهاب جلال قبل مواجهة طنطا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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