مرتضى منصور: عزمي مجاهد كان "أخف دم" في مصر وسأخصص ‏مبنى باسمه في الزمالك

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الراحل ‏عزمي مجاهد كان رجلاً وطنياً وله مواقف شجاعة وخالدة في الدفاع عن ‏مصر وجيشها ورئيسها.‏

وأضاف مرتضى خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد ‏جمال على شاشة قناة الزمالك:" مجاهد كان أخف دم في مصر، وكان ‏عاشق

للضحك والفكاهة والدعابة مع الجميع".‏وواصل:" غداً سأخصص لافتة بإسمه على مبنى الكرة الطائرة بنادي ‏الزمالك تكريماً للفقيد وتخليداً لرحيله".‏وأنهى تصريحاته:" عزمي مجاهد نجح في تربية أبنائه على أفضل ما ‏يكون، وسنقيم له عزاء يليق بتاريخه".‏

هاجم مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، كل من تشفى ‏في وفاة الراحل عزمي مجاهد، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق في ‏الكرة الطائرة.‏

وأضاف مرتضى في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد ‏جمال على شاشة قناة الزمالك:" هذه هي أخلاق ألإخوان المسلمين، الذين ‏لم يكونوا مسلمين في يومٍ ما".‏

وواصل:"عزمي مجاهد كان يقول كلمة حق ويدافع عن وطنه وعن ‏الرئيس عبدالفتاح السيسي".‏