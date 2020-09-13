أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الراحل عزمي مجاهد كان رجلاً وطنياً وله مواقف شجاعة وخالدة في الدفاع عن مصر وجيشها ورئيسها.
وأضاف مرتضى خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" مجاهد كان أخف دم في مصر، وكان عاشق
وواصل:" غداً سأخصص لافتة بإسمه على مبنى الكرة الطائرة بنادي الزمالك تكريماً للفقيد وتخليداً لرحيله".
وأنهى تصريحاته:" عزمي مجاهد نجح في تربية أبنائه على أفضل ما يكون، وسنقيم له عزاء يليق بتاريخه".
هاجم مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، كل من تشفى في وفاة الراحل عزمي مجاهد، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق في الكرة الطائرة.
وأضاف مرتضى في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" هذه هي أخلاق ألإخوان المسلمين، الذين لم يكونوا مسلمين في يومٍ ما".
وواصل:"عزمي مجاهد كان يقول كلمة حق ويدافع عن وطنه وعن الرئيس عبدالفتاح السيسي".
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور: عزمي مجاهد كان "أخف دم" في مصر وسأخصص مبنى باسمه في الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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