رياضة | مباردة جديدة من الزمالك لدعم لمؤمن زكريا.. تعرف على التفاصيل

كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر مباردة جديدة من الزمالك لدعم لمؤمن زكريا.. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، مبادرة ‏لمساندة ودعم مؤمن زكريا، لاعب فريق الكرة بالنادي الأهلي.‏

وقال أحمد مرتضى في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد ‏جمال على شاشة قناة الزمالك:"أقترح في أقرب وقت ممكن إقامة مباراة ‏ودية بين الزمالك والأهلي" يُخصص دخلها لمؤمن زكريا.‏

وأوضح:"المباراة ستدعم اللاعب بشكل معنوي كبير بخلاف الدعم ‏المالي، كما اننا في حاجة لها من أجل تهدئة الأجواء ونبذ التعصب كي ‏نكون يد واحدة خلال الفترة المقبلة". ‏