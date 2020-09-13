رياضة | الكشف عن التشكيلة السحرية لبرشلونة في الموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الكشف عن التشكيلة السحرية لبرشلونة في الموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت بعض التقارير الصحفية، عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض الموسم الجديد مع المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني للنادي.

وأشارت تقارير حسب "‏Cuatro"، إن كومان استقر على التشكيلة السحرية التي ستخوض معه الموسم المقبل، وذلك بعد التدريبات في الأسابيع الماضية.

وجاءت التشكيلة السحرية لفريق برشلونة كالتالي :-

حراسة المرمى: تيرشتيجن.

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خط الدفاع: سيميدو - بيكيه - لانجليت - جوردي ألبا.

خط الوسط: ميراليم بيانيتش - فرينكي دي يونج - انطوان جريزمان.

خط الهجوم: عثمان ديمبلي - ليونيل ميسي - انسو فاتي.

يذكر أن برشلونة قد حقق الفوز على خيمناستيكا بالأمس في مباراة ودية بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.