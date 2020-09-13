رياضة | الأهلي والزمالك يتنافسان على ضم نجم بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي والزمالك يتنافسان على ضم نجم بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسئولي نادي الزمالك كثفوا من مفاوضتهم مع نظرائهم في بيراميدز من أجل الحصول علي خدمات رجب بكار الظهير الأيمن لفريق نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن مسؤولو نادي الزمالك كثفوا مفاوضاتهم نظرًا لرغبتهم في تدعيم الجهة اليمني التي لا يتواجد بها سوي حازم إمام والناشئ أحمد عيد.

وشدد: "الزمالك يسعى لإنهاء الصفقة سريعًا في ظل عودة الأهلى للتفاوض مع اللاعب مرة أخرى ليكون خليفة أحمد فتحى الذى سينتقل إلي بيراميدز الموسم المقبل".

ويذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة فريق الإنتاج الحربي ضمن مباريات الجولة ال 27 من بطولة الدوري المصري الممتاز.