رياضة | ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هاتريك محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هاتريك محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق ليفربول في تحقيق الفوز على حساب ليدز يونايتد بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل الدولي المصري محمد صلاح هاتريك في شباك ليدز يونايتد خلال المباراة، وتصدر قائمة هدافي البريمرليج منذ اليوم الأول في النسخة الجديدة.

ويأتي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي :-

1- محمد صلاح 3 أهداف.

2- ايميريك اوباميانج هدف وحيد.

3- الكسندر لاكازيت هدف وحيد.

4- جابريل هدف وحيد.

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5- ويلفرد زاها هدف وحيد.

6- كالوم ويلسون هدف وحيد.

7- هيندرك هدف وحيد.

8- بامفورد هدف وحيد.

9- هاريسون هدف وحيد.

10- فيرجيل فان دايك هدف وحيد.

11- كيليتش هدف وحيد.

يذكر أن جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي قد توج بجائزة الحذاء الذهبي في البريميرليج بالموسم الماضي برصيد 23 هدف.