رياضة | نابولي يطالب مانشستر سيتي إدراج نجم آخر في صفقة كوليبالي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر نابولي يطالب مانشستر سيتي إدراج نجم آخر في صفقة كوليبالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن نابولي الإيطالي طلب من مانشستر سيتي الإنجليزي ضم أحد نجومه ضمن صفقة نجم الفريق الإيطالي السنغالي خاليدو كوليبالي الذي يطمح المان سيتي في الحصول على خدماته في الموسم المقبل.

وأفاد موقع Sport Witness البريطاني بأن نابولي الإيطالي يرغب في إدراج نجم مانشستر سيتي الأوكراني ألكسندر زينشينكو ضمن صفقة كوليبالي.

وأوضح الموقع البريطاني أن زينشينكو أصبح أقل أهمية في الموسم الماضي مع مانشستر سيتي، حيث خاض مباريات أقل بعد أن كان قد تحول للظهير الأيسر الأساسي في الموسم قبل الماضي.

وأشار الموقع البريطاني إلى أن النجم الأوكراني البالغ من العمر 23 عامًا يلعب مع مانشستر سيتي منذ عام 2016 بعد انضمامه إليه من أوفا الروسي.