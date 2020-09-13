رياضة | موعد مباراة آرسنال المقبلة فى البريميرليج

كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة آرسنال المقبلة فى البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح نادي آرسنال المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد النني بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بفوز كبير خارج ارضه أمام نظيره فريق فولهام بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ.

ومن المقرر أن يواجه أرسنال نظيره فريق وست هام يونايتد فى الجولة المقبلة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز يوم السبت المقبل.

وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب الإمارات الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة بين أرسنال أمام وست هام يونايتد على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج.