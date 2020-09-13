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رياضة | موعد مباراة ليفربول المقبلة فى البريميرليج

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كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة المقبلة فى البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح البريميرليج بفوز صعب على حساب نظيره ليدز يونايتد بنتيجة 4 / 3 بالمباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.

ومن المقرر أن يواجه نادي ليفربول نظيره فى الجولة الثانية من بطولة الممتاز "بريميرليج" يوم الأحد المقبل.

وتقام المباراة بين الفريقين فى أمام الساعة الخامسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وتذاع المباراة بين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

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