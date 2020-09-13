رياضة | الزمالك يفاوض ظهير جزائري.. تعرف على التفاصيل

كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يفاوض ظهير جزائري.. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف فيصل عبيد، وكيل اللاعب الجزائري حسين بن عيادة، الظهير الأيمن لفريق الإفريقي التونسي حاليًا ولاعب شباب قسنطينة، عن تفاصيل دخول نادي الزمالك في مفاوضات معه.

وقال فيصل بن عيادة في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه على الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "مدير الكرة في الزمالك فاوض حسين بن عيادة ولكن المفاوضات تجمدت".

وأوضح: "المفاوضات تجمدت مع اللاعب بسبب شروط اللاعب ومن ثم دخل نادي الزمالك في مفاوضات مع وجدي كشريدة لاعب النجم الساحلي التونسي".

ويذكر أن الزمالك سيواجه الإنتاج الحربي ضمن مباريات الجولة ال 27 من بطولة الدوري المصري الممتاز.