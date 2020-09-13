رياضة | "منطقة اليد" تحتفي بمجلس إدارة ولاعبي نادي بورسعيد الرياضي

ورحب المهندس طارق الجيزي رئيس مجلس إدارة منطقة بورسعيد لكرة اليد، واللواء طارق عمار، رئيس مجلس إدارة نادي بورسعيد الرياضي، بجميع لاعبي الفريق، والتقطوا معهم عددا من الصور التذكارية.

احتفت منطقة بورسعيد لكرة اليد، بصعود الفريق الأول لكرة اليد بنادي بورسعيد الرياضي، في احتفالية كبرى داخل أحد أكبر مطاعم المحافظة.

جاء ذلك بحضور مصطفي زغلول، سكرتير عام المنطقة، أحمد عبدالغني، أمين الصندوق، كريم الزيني عضو مجلس إدارة المنطقة، وأحمد عبدالقادر، عضو مجلس إدارة النادي وعميد كلية التربية الرياضية

ومن جانبه قال المهندس طارق الجيزي، إن منطقة بورسعيد ستولي اهتماماتها بفريق نادي بورسعيد الرياضي لكرة اليد، كي تعود المحافظة لمكانتها الطبيعية بدوري المحترفين، مطالبًا جميع مسئولي المحافظة وعلي رأسهم المحافظ اللواء عادل الغضبان، بمساندة الفريق وتقديم كل الدعم له.

وأكد اللواء طارق عمار، رئيس مجلس إدارة نادي بورسعيد الرياضي، أنه فخور بكل لاعبي والجهاز الفني لفريق كرة اليد، مشيدًا بأدائهم خلال الفترة الماضية ومطالبهم بمزيد من الجهد والعرق لوضع النادي في مصاف الأندية الكبيرة باللعبة كما كان سابقًا.

يذكر أنه كان قد نجح فريق كرة اليد بنادي بورسعيد في خطف بطاقة التأهل الرابعة للصعود إلى دوري المحترفين للموسم المحلى ٢٠٢٠ ٢٠٢١ بالفوز على الداخلية بنتيجة ٢٧ ٢٦، كما صعد كلا من الشمس وبترول أسيوط وأسيوط الرياضي.