شكرا لقرائتكم خبر عن جمال حمزة مداعبًا إبراهيم فايق: «ليه بتقول الأهلي قبل الزمالك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - داعب جمال حمزة لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، الإعلامي إبراهيم فايق، مقدم برنامج «جمهور التالتة» والذي حل ضيفا عليه، حيث فاجئ حمزة مقدم البرنامج بموقف غريب.

ورفض جمال حمزة حديث إبراهيم فايق، في سياق أحد الأسئلة لمعرفة رأيه في منافسة بيراميدز للأهلي والزمالك في الموسم المقبل فرد عليه جمال حمزة: «قول الزمالك والأهلي انت ليه بتقول الأهلي والزمالك».

ورد الإعلامي إبراهيم فايق عليه بأنه لا يقصد تقديم وتأخير أي من الطرفين ثم قال لحمزة هل سينافس بيراميدز الزمالك والأهلي.