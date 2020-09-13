شكرا لقرائتكم خبر عن نجم المقاولون: كنت قريبًا من الانضمام إلى الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث محمد سالم، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، عن حقيقة دخول النادي الأهلي في مفاوضات معه خلال فترة تألقه.
وقال محمد سالم في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «كنت قريب من اللعب للأهلي قبل الانضمام لنادي الزمالك، ولا مانع من اللعب للأهلي أو العودة للزمالك من جديد».
وتابع: «أفضل مباراة شاركت فيها كانت أمام الأهلي وتألقت بشكل لافت».
وأشار: «شعرت بالحزن بعد رحيل فييرا عن تدريب نادي الزمالك».
وأتم: «أعشق اللعب أمام الفرق الجماهيرية وتواجدها يعطيني الكثير من الدوافع».
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