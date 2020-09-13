شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سالم: الزمالك أبعدني عن منتخب مصر.. وتعرضت للظلم مع الأبيض والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث محمد سالم، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، عن تجربته داخل نادي الزمالك، وتأثيرها في مستقبله الكروي.
وقال محمد سالم في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «تجربتي مع الزمالك تسببت في ابتعادي عن منتخب مصر وتعرضت للظلم في الزمالك».
وأوضح: «حسام البدري عادل في اختياراته وأي لاعب يتألق سينضم لمنتخب مصر، ومنتخب الفراعنة لا يعاني من مركز المهاجم وتلك النغمة ظهرت مع كوبر فقط».
وتابع: «بعض المسئولين كانوا يقولون بأنني مصاب لرئيس النادي».
وتطرق سالم في حديثه عن تجربته بنادي الداخلية ومشواره مع المقاولون، معلقًا: «سعيد بلقب البديل الذهبي في المقاولون وأسعى كي أكون اللاعب الذهبي، وعلاء عبدالعال أعطاني الفرصة للعب من جديد وسعيد بتجربة الداخلية».
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