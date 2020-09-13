شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: حزين على حال اتحاد الكرة.. «كان يقوده باشوات مش أقزام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن حزنه لما وصل إليه حال الرياضة المصرية، وتحديدا اتحاد الكرة المصري بعدما فقد رونقه وبريقه.

وقال منصور في تصريحات تليفزيونية للقناة الرسمية للنادي: «للأسف اتحاد الكرة كان يقوده ويترأسه باشوات وكان يتم تشكيله من مجموعة من أعضاء مجلس إدارة مثل الباشوات فعلا مش مجموعة من الأقزام».

وترحم منصور، على أيام هاني أبوريدة وثروت سويلم ومجدي عبدالغني وحازم إمام وخالد لطيف، وأضاف قائلًا: «أين هاني باشا أبوريدة ليحرمنا من وجود أقزام لا علاقة لهم بالإدارة ولا كرة القدم».