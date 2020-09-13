عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بذكريات نهائي دوري الأبطال.. أول تعليق من محمد صلاح بعد هاتريك ليدز

الأحد 13 سبتمبر 2020

الخليج 365

شدد المصري محمد صلاح نجم ليفربول على تحليه بالهدوء خلال تسجيله هدف انتصار فريقه على ليدز يونايتد بنتيجة 4-3، مشيرا إلى مواجهته ضغوطات أصعب قبل موسمين، في إشارة لنهائي دوري أبطال أوروبا 2019.



وسجل محمد صلاح 3 أهداف "هاتريك"، ليقود فريقه ليفربول لفوز مثير على ضيفه ليدز يونايتد بنتيجة 4-3 في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال صلاح في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "لقد سجلت ركلة جزاء في نهائي دوري أبطال أوروبا، ومن ثم، فإن الركلة الحاسمة ضد ليدز، تعد أسهل قليلاً، خاصة مع عدم وجود مشجعين".

وتابع: "الأهم بالنسبة لي هو الحفاظ على التركيز فقط وإحراز هذا الهدف المهم للحصول على النقاط الثلاث."

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وسجل صلاح ركلة جزاء خلال انتصار ليفربول على توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا 2019، بينما أحرز ركلتي جزاء إحداها في الدقيقة 88 من مواجهة ليدز، ليمنح فريقه فوز صعب.

وأضاف: ”ليدز فريق صعب، إنهم يلعبون كرة القدم جيدة، ويضغطون بقوة أيضا، لذا كانت حدة المباراة عالية جدًا".

وأردف: "لا ينبغي أن تستقبل شباكنا 3 أهداف ولكن هذه كانت المباراة وكان علينا الرد، وقمنا بعمل جيد".

وأتم: "ليدز قدم مباراة رائعة، وخاصة على ملعب أنفيلد بدون مشجعين، لكنهم لعبوا خارج أرضهم، لقد سجلوا 3 أهداف ضدنا، وهو أمر ضخم، أنا سعيد بالنتيجة، وعلينا أن نستمر في التحسن".

وسمح هذا الهاتريك لصلاح بأن يتصدر بصورة مبكرة ترتيب هدافي البريمييرليج، وهي الجائزة التي خسرها الموسم الماضي في الجولات الأخيرة لصالح جيمي فاردي نجم ليستر سيتي.