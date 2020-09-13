شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يخصص مبنى باسم عزمي مجاهد في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الراحل عزمي مجاهد كان رجلاً وطنياً وله مواقف شجاعة وخالدة في الدفاع عن مصر وجيشها ورئيسها.

وأضاف مرتضى خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك: «مجاهد كان أخف دم في مصر، وكان عاشق للضحك والفكاهة والدعابة مع الجميع».

وواصل: «غداً سأخصص لافتة باسمه على مبنى الكرة الطائرة بنادي الزمالك تكريماً للفقيد وتخليداً لرحيله».

وأنهى تصريحاته: «عزمي مجاهد نجح في تربية أبنائه على أفضل ما يكون، وسنقيم له عزاء يليق بتاريخه».