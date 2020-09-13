شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: عزمي مجاهد كان محبوبًا من الجميع والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الراحل عزمي مجاهد، كانت تربطهما علاقة صداقة كبيرة للغاية، خصوصا وأنه كان من المنصورة ويعتز به، مؤكدا أنه سبق وقام بزيارته في منزله في المنصورة.
وقال منصور في تصريحات تليفزيونية للقناة الرسمية للنادي، إن عزمي مجاهد كان محبوبا من الجميع في بلده وفي الوسط الرياضي.
وأضاف: «وصيته بالفقراء والمساكين دليل على طيبته.. وكان بيحب الهزار والضحك».
وقدم مرتضى منصور، واجب العزاء لأسرة الراحل عزمي مجاهد، ولنجله أمير عزمي، المدرب العام السابق للزمالك، وقرر إقامة عزاء للراحل عزمي مجاهد في مقر النادي.
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