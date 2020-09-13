شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يطالب وزير الشباب بتطهير المؤسسات الرياضية من الإرهابيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الدولة والحكومة المصرية بتطهير الأندية والمؤسسات الرياضية من الخلايا الإخوانية الإرهابية التي تقود مخططات وأجندات ضد الدولة المصرية ومؤسساتها.

وقال منصور في تصريحات تليفزيونية للقناة الرسمية للنادي، يجب على وزير الشباب والرياضة وعلى الدولة المصرية أن تقوم بدورها في تطهير الأندية والمؤسسات الرياضية من العناصر الإخوانية والخلايا اليقظة داخل هذه الأندية سواء مديرين كرة أو لاعبين سابقين أو مدربين أو رؤساء أندية أو أعضاء مجلس إدارة.

وتابع: «أحمل كل المسؤولين عن الرياضة انتشار وتوغل هؤلاء الخونة والإرهابيين الذين يدعمون أعداء الوطن في الأندية الجماهيرية الكبري».