شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يهاجم المتشفيين في وفاة عزمي مجاهد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هاجم مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، كل من تشفى في وفاة الراحل عزمي مجاهد، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق في الكرة الطائرة.
وقال مرتضى في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك: «هذه هي أخلاق الإخوان المسلمين، الذين لم يكونوا مسلمين في يومٍ ما».
وأضاف: «عزمي مجاهد كان يقول كلمة حق ويدافع عن وطنه وعن الرئيس عبدالفتاح السيسي».
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