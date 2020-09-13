شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور عن شماتة الإخوان في وفاة عزمي مجاهد: «وسام على صدره» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه مستاء جدا من هجوم الإخوان الإرهابيين وكتائبهم الإرهابية وأذرعهم الإعلامية، التي شمتت في وفاة الراحل عزمي مجاهد نجم الزمالك السابق.
وقال منصور في تصريحات تليفزيونية للقناة الرسمية للنادي، إن شماتة وهجوم الإخوان المسلمين وإعلامهم على عزمي مجاهد بعد وفاته أمس، وسام على صدره ودليل على وطنيته.
وأضاف منصور: «أنا وعزمي مجاهد ندفع ثمن حبنا ودفاعنا عن وطننا وجيشنا وبلدنا ونحن أحياء ونحن أموات في حين أن بعض رؤساء الأندية الجماهيرية الكبرى التي تدعم الإخوان تجد من يدافع عنهم للأسف».
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