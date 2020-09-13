شكرا لقرائتكم خبر عن قائد بتروجت السابق: الزمالك الأقرب للتتويج بدوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عمرو حسن لاعب بتروجت السابق، نادي الزمالك هو الفريق الأجهز بين فرق نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا الجارية، للتويج باللقب. وقال عمرو في تصريحات لقناة صدى البلد: «الحظوظ متساوية والفرق الأربعة متقاربين في الإمكانيات الفنية والبدنية». وأتم تصريحاته: «الزمالك يمتلك عناصر كثيرة مميزة وقادرون على حسم البطولة الأفريقية». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,856

تعافي 83,261

وفيات 5,627

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