شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت عبد الهادي: «حسام حسن شتم الزمالك وشتمني» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مدحت عبدالهادي، نائب رئيس قطاعات الكرة بنادي الزمالك، عن تفاصيل أزمتة الماضية مع حسام حسن، وقت توليه القيادة الفنية بنادي المصري.
وقال عبدالهادي، في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي سيف زاهر، عن سبب خلافه مع حسام حسن في مباراة سابقة للزمالك مع المصري حسمها الأبيض لصالحه بهدفين لهدف: «ذهبت لاحتفل مع جماهير الزمالك لكني فوجئت بحسام حسن يقوم بسبي وسب الزمالكفرفضت ذلك وهذا كان سبب خلافي ومشكلتي معه لأني أرفض أي تجاوز في حقي أو في حق الزمالك».
وتابع عبدالهادي: «علاقتي بحسام حسن جيدة الآن.. وانا على تواصل دائم مع إبراهيم حسن وما حدث كان نرفزة ملعب».
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