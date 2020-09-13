شكرا لقرائتكم خبر عن أدهم السلحدار: الإسماعيلي دفع ثمن رحيل «جابر».. وبطولات الدراويش مع أبناءه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أدهم السلحدار، مدرب نادي الإسماعيلي السابق، أن فريق الكرة بالنادي دفع ثمنا باهظا بسبب قرار رحيل الكابتن محمود جابر عن الإدارة الفنية للفريق الأول.
وقال مدرب الإسماعيلي السابق، في تصريحات تليفزيونية، كنت أتمنى أن يستمر محمود جابر، لأن رحيله أثر سلبا على مسيرة ونتائج الفريق.
وقال السلحدار، إن المدرب الأجنبي لا يصلح للإسماعيلي بدليل أن كل بطولات الدراويش تحققت على يد مدربين وطنين أبناء النادي وليسوا أجانب.
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