شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمي مجاهد يوجه رسالة للمتشفيين في وفاة والده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه أمير عزمي مجاهد، مدرب الزمالك السابق، الشكر والتحية لمرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على قرار إقامة عزاء لوالده عزمي مجاهد داخل النادي.

وأضاف أمير في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة نادي الزمالك: «أشكر كل من واساني وحضر جنازة والدي وأعضاء اتحاد الكرة والنادي الأهلي».

وواصل: «شاهدت مظاهرة حب لوالدي في يوم وداعه اليوم، عزمي مجاهد كان وطنياً وعاشق لتراب وطنه وأسطورة في لعبة الكرة الطائرة».

وأتم حديثه مبدياً استنكاره من التشفى في وفاة والده عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن جميع من كان قريباً من والده كان يحبه بشدة.