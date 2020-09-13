شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمي مجاهد: أشكر إدارتي الأهلي والزمالك على نعي والدي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم أمير عزمي مجاهد، المدرب العام لنادي مصر، ونجل الراحل عزمي مجاهد، الذي وافته المنية أمس، الشكر لكل من تقدم للأسرة بالمواساة والتعزية في رحيل والده.
وقال أمير عزمي في تصريحات تليفزيونية: «يكفيني فخرا كل الكلام الذي سمعته عن والدي من كل النجوم والرموز الذين حضروا الجنازة أو قدموا واجب العزاء».
ووجه أمير عزمي الشكر لإدارة الزمالك والمستشار مرتضى منصور ولنادي الزمالك، على ما قدموه لروح عزمي مجاهد، كما وجه الشكر لإدارة الأهلي التي نعت والده أيضا.
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