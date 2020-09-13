شكرا لقرائتكم خبر عن أدهم السلحدار: رفضت تدريب فريق سعودي كبير من أجل الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أدهم السلحدار مدرب نادي الاسماعيلي السابق، أنه رفض تولي القيادة الفنية لأحد أندية الدوري الممتاز السعودي، من أجل الانضمام للجهاز الفني الذي يقود الإسماعيلي مع محمود جابر.

وقال السلحدار في تصريحات تليفويونية مع الإعلامي هاني حتحوت، إنه تلقى اتصالا من محمود جابر استفسر منه عن تلقيه أي عروض للتدريب فرد عليه بأنه سيتولى تدريب أحد الأندية السعودية في الدرجة الأولى.

وأضاف: «فوجئت بكابتن محمود جابر يطلب مني الاعتذار عن العرض السعودي وأبلغني بانضمامي معه في الجهاز الفني للإسماعيلي فوافقت على الفور وكنت أسعد واحد في الدنيا بالانضمام لجهاز الدراويش».