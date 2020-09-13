شكرا لقرائتكم خبر عن جمال حمزة: «الجمهور بينفخ في بعض اللاعبين لحد ما يفرقعوا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى جمال حمزة لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن جماهير الكرة المصرية بصفة عامة يبالغون كثيرا في حب وعشق بعض اللاعبين لدرجة أنه يمنح بعض اللاعبين أكبر من حجمهم الحقيقي.

وقال حمزة، في تصريحات لبرنامج «جمهور التالتة» مع الإعلامي إبراهيم فايق، إنه يلوم على الجماهير تضخيمها لبعض النجوم لمجرد تألقهم في مباراتين أو ثلاثة، وقال: «مشكلة الجمهور أنه بيقعد ينفخ في بعض اللاعبين لحد ما يفرقعوا»

وطالب حمزة الجماهير بالتعامل مع الأمور بعقلانية وعدم المغالاة لأن أي لاعب قد يترك ناديه وينضم للمنافس.