شكرا لقرائتكم خبر عن جمال حمزة: كنت أتمنى انضمام رمضان صبحي إلى الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد جمال حمزة لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه كان يتمنى انضمام رمضان صبحي، لصفوف القلعة البيضاء، مشيرًا إلى أنه لاعب سوبر من طراز فريد وقادر على صناعة الفارق مع المارد الأبيض.
وقال حمزة في تصريحات لبرنامج «جمهور التالتة» مع الإعلامي إبراهيم فايق: «رمضان لاعب يمتلك إمكانيات فنية رائعة ويصنع الفارق في الشق الهجومي».
وطالب حمزة الجماهير الحمراء بعدم ذبح اللاعب لمجرد انتقاله لنادي بيراميدز، مؤكدا اعتراضه على التجريح في رمضان وأسرة كابت إكرامي الشحات وشريف إكرامي والاستغناء عنه دون وجه حق وأخذه بذنب رمضان صبحي.
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