وكيله: الإسماعلي يفاوض توفيق عدادي لاعب شبيبة القبائل

شكرا لقرائتكم خبر عن وكيله: الإسماعلي يفاوض توفيق عدادي لاعب شبيبة القبائل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف فيصل عبيد، وكيل اللاعبين، عن دخول نادي الإسماعيلي عن مفاوضات مع لاعب وسط نادي شبيبة القبائل.
وقال فيصل بن عيادة في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «الإسماعلي يفاوض توفيق عدادي لاعب شبيبة القبائل».
وتابع ان المفاوضات جارية في الفترة الجارية لحسم الامور مع بداية الموسم الكروي الجديد.
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