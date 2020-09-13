شكرا لقرائتكم خبر عن وكيله: الإسماعلي يفاوض توفيق عدادي لاعب شبيبة القبائل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف فيصل عبيد، وكيل اللاعبين، عن دخول نادي الإسماعيلي عن مفاوضات مع لاعب وسط نادي شبيبة القبائل.

وقال فيصل بن عيادة في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «الإسماعلي يفاوض توفيق عدادي لاعب شبيبة القبائل».

وتابع ان المفاوضات جارية في الفترة الجارية لحسم الامور مع بداية الموسم الكروي الجديد.