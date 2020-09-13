شكرا لقرائتكم خبر عن جمال حمزة: رمضان صبحي فضّل بيراميدز على الأهلي لضخامة المقابل المادي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد جمال حمزة لاعب نادي الزمالك ومنخب مصر السابق، أن رمضان صبحي، انتقل إلى صفوف نادي بيراميدز بمحض إراداته ولم يتعرض لضغوط.
وقال حمزة، في تصريحات لبرنامج «جمهور التالتة» مع الإعلامي إبراهيم فايق، إن رمضان صبحي فضل المقابل المادي على الاستمرار في الأهلي، مؤكدا أن ضخامة المقابل المادي هو السبب في تفكيره في خوض تجربة احترافية مختلفة عن النادي الأهلي.
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