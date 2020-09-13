شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل حسين بن عيادة: مفاوضات الزمالك توقفت بسبب «كشريدة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف فيصل عبيد، وكيل اللاعب الجزائري حسين بن عيادة، الظهير الأيمن لفريق الإفريقي التونسي حاليًا ولاعب شباب قسنطينة، عن تفاصيل دخول نادي الزمالك في مفاوضات معه.

وقال فيصل بن عيادة في تصريحات على قناة «النهار»: «مدير الكرة في الزمالك فاوض حسين بن عيادة ولكن المفاوضات تجمدت».

وأوضح: «المفاوضات تجمدت مع اللاعب بسبب شروط اللاعب ومن ثم دخل نادي الزمالك في مفاوضات مع وجدي كشريدة لاعب النجم الساحلي التونسي».