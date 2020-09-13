شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر لأحد رؤساء الأندية: النادي والكيان أكبر منك.. وأنقل رسائل الجمهور الغاضب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الإعلامي سيف زاهر، عددا من الرسائل لرئيس مجلس إدارة أحد الأندية الجماهيرية الكبرى بسبب غضبه منه على حد قوله خلال تقديمه لحلقة برنامجه اليوم.

وقال زاهر: أحد رؤساء الأندية الكبري يغضب مني كثيرا بسبب النقد البناء الذي أقوم به من أجل خدمه ناديه الذي احترمه كثيرا وأدافع عنه.

وأضاف: للأسف رئيس النادي هذا لم يعتاد النقد وانا من هنا أحب أنقل له رسالة أن ملايين الجماهير يحملونه ملايين الرسائل لتوصيلها لرئيس ناديهم.

ووجه سيف زاهر نصيحة لرئيس النادي الكبير الذي رفض ذكر اسمه، بأن يستمع لآراء الآخرين وأن يتعلم من الأخطاء قائلا له: النادي والكيان أكبر منك ومني ومن أي مسؤول.

وألمح سيف إلى أن هذا الكلام مقصود به رئيس نادي معين وهو عارف نفسه، مؤكدا أن العديد من رؤساء الأندية الأخرى مثل الاتحاد وطنطا والاتحاد يتقبلون النقد بصدر رحب.

جدير بالذكر أن أن سيف زاهر، سبق وانتقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، واعترف أن أزمة الأهلي وتراجع نتائجه وتكرار مشاكله وأزماته مؤخرا نابعه من المكتب ومن مجلس الإدارة برئاسة الخطيب.

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وكانت جماهير الأهلي أعلنت غضبها من تصريحات سيف، وتبنت أكثر من هشتاج ضد سيف زاهر.