شكرا لقرائتكم خبر عن جمال حمزة عن خوف الحكام من لاعبي الأهلي والزمالك: «أسالوا حسام وحازم» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجر جمال حمزة لاعب نادي الزمالك السابق، مفاجأة من العيار الثقيل بإعلانه أن سبب تراجع مستوى التحكيم في الدوري المصري هو خوف الحكام من لاعبي الأهلي والزمالك وعدم قدرتهم على إحكام السيطرة على لاعبي القطبين على مدار التاريخ خوفا من الجماهير ورهبة من اللاعبين أنفسهم.
وقال حمزة، في تصريحات لبرنامج «جمهور التالتة» مع الإعلامي إبراهيم فايق، إن الحكام كانوا يخشون الكلام مع حسام حسن كابتن النادي الأهلي، أو حازم إمام كابتن نادي الزمالك، وطالب من يشكك في حديثه بسؤال حسام حسن وحازم إمام كيف كان الحكام يتعاملون معهم.
وأضاف، هذه الرهبة والخوف مستمرة دائما مع لاعبي الزمالك والأهلي ومازال بعض الحكام يهابوهم.
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