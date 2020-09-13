شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي عبدالغني: دخلت الزمالك بسبب عزمي مجاهد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نعى مجدي عبدالغني، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، الراحل عزمي مجاهد، مؤكداً أن الرياضة خسرت قيمة كبيرة بوفاته.

وأضاف عبدالغني في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك: «أول مرة دخلت فيها نادي الزمالك كان بسبب عزمي مجاهد، كنت أحبه كثيراً على الرغم من أنه ليس زميلاً في لعبة كرة القدم».

وواصل: «المرة الأولى لي في الزمالك كانت زيارة لعزمي مجاهد وجلست معه يومها في حديقة النادي، وكان شخص خفيف الظل ويحب الجميع».