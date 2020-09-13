شكرا لقرائتكم خبر عن جمال حمزة: «مش فاهم لحد دلوقتي هدف دجلة في الأهلي اتلغى ليه» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد جمال حمزة لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، مستوى التحكيم في الدوري المصري رغم دخول تقنية «الفار»، مؤكدًا أنه حتى هذه اللحظة لا يعرف سبب مقنع لإلغاء هدف وادي دجلة الصحيح بنسبة 100% في مرمي الأهلي.
وقال في حمزة، في تصريحات لبرنامج «جمهور التالتة» مع الإعلامي إبراهيم فايق: «بالحرف الواحد مش فاهم لحد دلوقتي الهدف اتلغى ليه!».
وأضاف أن هذا الهدف صحيح والحكم والفار أخطئوا في عدم احتساب الهدف بداعي التسلل.
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