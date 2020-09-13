عدن - ياسمين عبد الله التهامي - محمد صلاح يفتتح الدوري الإنجليزي بأرقام استثنائية

الأحد 13 سبتمبر 2020

الخليج 365

استهل المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، مشواره مع فريقه في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز بعدة أرقام استثنائية.



وسجل محمد صلاح 3 أهداف "هاتريك"، ليقود فريقه ليفربول لفوز مثير على ضيفه ليدز يونايتد بنتيجة 4-3 في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

عدة أرقام استثنائية لصلاح بعد هذا الهاتريك، أولها أنه أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في الجولات الافتتاحية للبريمييرليج على مدار 4 مواسم مختلفة.

Advertisements

فضلا عن ذلك، فإن صلاح ثاني لاعب بتاريخ المسابقة بشكلها الحالي يحقق هذا الأمر بعد تيدي شيرنجهام، الذي سجل في 4 مباريات افتتاحية مع فريق توتنهام بين 1992-1993 و1995-1996.

صلاح بات أيضا تاسع لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بشكله الحالي، يسجل هاتريك خلال الجولة الافتتاحية من موسم جديد للمسابقة.

ورفع صلاح عدد الأهداف الهاتريك التي سجلها في المسابقة إلى 3، ليصبح على بعد هاتريك واحد فقط من النيجيري يعقوبو إيجبيني، كأكثر أفريقي يسجل هاتريك في تاريخ البريمييرليج.

وبات صلاح رابع لاعب في مسيرة ليفربول بالبريمييرليج يسجل 50 هدفا أو أكثر لصالح الفريق على ملعبه "أنفيلد" بعد روبي فاولر وستيفن جيرارد ومايكل أوين.

وأصبح صلاح ثاني أسرع لاعب يصل للهدف رقم 50 أو أكثر على ملعب فريقه بعد 63 لقاء، خلف آلان شيرار الذي نجح في تسجيل نفس العدد مع نيوكاسل على ملعبه بعد 47 مباراة.