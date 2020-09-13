شكرا لقرائتكم جمال حمزة: "لو مروان منشغلش بالسوشيال ميديا قراراته هتبقى أفضل" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب جمال حمزة، نجم الزمالك الأسبق، مروان محسن مهاجم الأهلي ومنتخب مصر بعدم الانشغال بتعليقات السوشيال ميديا قائلا: "مروان محتاج يكون أهدأ، كلما كان المهاجم أهدأ كلما زاد تركيزه وتحسنت قراراته".

وأشاد حمزة بمستوى المغربي أشرف بن شرقي جناح الفريق الأبيض مؤكداً أن يلعب الكرة بهدوء وتميز وبراعة ويراوغ بسهولة ويمرر بدقة وكلها أمور تصنع الفارق للأبيض، قائلا: ""بن شرقي يذكرني بأسلوب النجم الإسباني آندريس إنييستا أسطورة برشلونة الذي كان يلعب الكرة بسهولة ولكن لا يستطيع أحد تقليده".

وقال حمزة في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، عبر قناة أون تايم سبورتس 2، مع الإعلامي إبراهيم فايق، أن ما يقدمه التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك معترفاً بأن مستواه تراجع في الفترة الأخيرة لتأثره باقتراب عقده من النهاية.

وتابع: "أنصح ساسي بالبقاء مع الزمالك لأنه لن يجد هذه الشعبية الجارفة في أي فريق آخر فهو لاعب موهوب وخلوق والجماهير تعشقه".

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وأضاف: "لابد أن تتفهم أيضاً جماهير الزمالك أن لاعب الكرة يحب نفسه أكثر مما يحب أي شيء آخر وله أبعاد أخرى في اتخاذ قراره من بينها العامل المالي، ومن الطبيعي أن ساسي لن يعتزل في القلعة البيضاء وستكون له تجارب أخرى وبن شرقي أيضاً".

وتمنى حمزة رحيل مصطفى محمد عن الزمالك إلى أوروبا لخوض تجربة أقوى في دوري مميز ليفيد منتخب مصر بشكل أكبر.

وأثنى على محمد إبراهيم صانع ألعاب المقاصة مؤكداً أنه لاعب موهوب وتألقه يأتي لعدم وجود ضغوط عليه بعكس ما كان يتعرض له في الزمالك وهو ما حدث معه حين لعب في الجونة حيث تألق لأنه كان بعيداً عن الضغوط.