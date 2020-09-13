شكرا لقرائتكم مدحت عبد الهادي: حسام حسن وجه كلام غير مناسب لي وللزمالك فى مباراة المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال مدحت عبد الهادي, لاعب الزمالك السابق, كنت اتمنى بداية موسم جديد من الدورى العام بدلا من استكمال المسابقة ويتم تتويج الاهلى بالبطولة الحالية مضيفا لو الزمالك كان متصدرا كان سيتم الغاء المسابقة وأغلب رؤساء الاندية رفضوا اسئتناف المسابقة ثم غيروا كلامهم فى لمح البصر.

وأضاف فى تصريحات لبرنامج ملعب on time sport، على قناة on time sport، نجوم الزمالك الكثيرين وانا منهم تعرضنا للظلم الاعلامى ، مضيفا رفضت اللعب للاهلى بسبب حبى وعشق عائلتى للزمالك وكان يوجد مكالمة وجلسة مع الراحل ثابت البطل فى عام 1999 وتم توفير كل شئ وابلغت ثابت البطل برفضى الانضمام للاحمر.

وأكد مدحت أن حسام حسن دائما ما يثير المشكلات مع مدربين نادى الزمالك ، مضيفا حسام حسن توجه لي وللزمالك بكلام غير مناسب في مباراة للزمالك والمصري واعتبرته نفرزة ملعب ونفس المشاكل كان يفتعلها مع حلمى طولان وطارق يحيي.

وزاد عبد الهادى فى تصريحاته كنت أحب اللعب تحت قيادة اشرف قاسم ، وهدفى في المرمى هو تدريب نادى الزمالك ، وكنت سأعيد النظر فى مشوار احترافي دون العودة الى مصر ، وأسمح لوالدى المشاركة فى قرارتى ، واستبعد كورونا من حياتي

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كما أتم مرتضى منصور افضل رئيس نادى فى مضر، وحازم امام افضل لاعب ، وجمال الغندور افضل حكم

قال مدحت عبد الهادي, لاعب الزمالك السابق, العمل فى قطاع الناشئين مهمة صعبة بالنسبة للفريق الاول، مضيفا التدريب فى قطاع الناشئين مهمة صعبة جدا والهدف تصعيد لاعبين على اعلى مستوي للفريق الاول، مضيفا تمكنا من تصعيد 7 لاعبين مميزين للفريق الاول فى الزمالك ولدينا مجموعة مميزة مواليد 2003 ، مضيفا الزمالك حقق طفرة فى قطاع اللناشئين والاندية الاخري تقلده ، مؤ

وأن الاستعجال وراء تعادل الزمالك مع سموحة.

وواصل عبد الهادى حديثه الزمالك بعيد عن التتويج بالدوري وبناء جيل جديد وراء الدفع بالناشئين، مضيفا محمد ابراهيم يعمل بايجابية وحرية أكثر مع مصر المقاصة وعودته فى يد الجهاز الفنى للزمالك .

ويري عبد الهادى أن حسام اشرف واسامة فيصل قادران على تعويض مصطفي محمد، مضيفا كدا أن أحمد عيد نجح فى تعويض رحيل حمدى النقاز،