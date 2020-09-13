شكرا لقرائتكم وكيله: الزمالك فاوض حسين بن عيادة والمفاوضات تجمدت بسبب كشريدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

كشف فيصل عبيد، وكيل اللاعب الجزائري حسين بن عيادة، الظهير الأيمن لفريق الإفريقي التونسي حاليًا ولاعب شباب قسنطينة، عن تفاصيل دخول نادي الزمالك في مفاوضات معه.

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وقال فيصل بن عيادة في تصريحات تلفزيونية : "مدير الكرة في الزمالك فاوض حسين بن عيادة ولكن المفاوضات تجمدت".

وأوضح: "المفاوضات تجمدت مع اللاعب بسبب شروط اللاعب ومن ثم دخل نادي الزمالك في مفاوضات مع وجدي كشريدة لاعب النجم الساحلي التونسي".