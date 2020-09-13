مدحت عبد الهادي : حسام أشرف وأسامة فيصل بدائل مصطفي محمد.. وعيد عوض رحيل النقاز

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جدة - عمرو شويل
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قال مدحت عبد الهادي, لاعب ومدرب الزمالك السابق, العمل فى قطاع الناشئين مهمة صعبة بالنسبة للفريق الاول، مضيفا التدريب فى قطاع الناشئين مهمة صعبة جدا والهدف تصعيد لاعبين على اعلى مستوي للفريق الاول
وأضاف فى تصريحات لبرنامج ملعب on time sport، على قناة on time sport،|
تمكنا من تصعيد 7 لاعبين مميزين للفريق الاول فى الزمالك ولدينا مجموعة مميزة مواليد 2003 ، مضيفا الزمالك حقق طفرة فى قطاع اللناشئين والاندية الاخري تقلده ، مؤ
وأن الاستعجال وراء تعادل الزمالك مع سموحة.
وواصل عبد الهادى حديثه الزمالك بعيد عن التتويج بالدوري وبناء جيل جديد وراء الدفع بالناشئين، مضيفا محمد ابراهيم يعمل بايجابية وحرية أكثر مع مصر المقاصة وعودته فى يد الجهاز الفنى للزمالك .
ويري عبد الهادى أن حسام اشرف واسامة فيصل قادران على تعويض مصطفي محمد، مضيفا كدا أن أحمد عيد نجح فى تعويض رحيل حمدى النقاز،
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