شكرا لقرائتكم محمد سالم: الزمالك أبعدني عن منتخب مصر وتعرضت للظلم مع الأبيض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث محمد سالم، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، عن تجربته داخل نادي الزمالك، وتأثيرها في مستقبله الكروي.

وقال محمد سالم في تصريحات تلفزيونية:" تجربتي مع الزمالك تسببت في ابتعادي عن منتخب مصر وتعرضت للظلم في الزمالك وحسام البدري عادل في اختياراته وأي لاعب يتألق سينضم لمنتخب مصر، ومنتخب الفراعنة لا يعاني من مركز المهاجم وتلك النغمة ظهرت مع كوبر فقط وبعض المسئولين كانوا يقولون بأنني مصاب لرئيس النادي".

وتطرق سالم في حديثه عن تجربه بنادي الداخلية ومشواره مع المقاولون، معلقًا: "سعيد بلقب البديل الذهبي في المقاولون واسعي كي أكون اللاعب الذهبي، وعلاء عبد العال اعطاني الفرصة للعب من جديد وسعيد بتجربة الداخلية".

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تحدث محمد سالم، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، عن حقيقة دخول النادي الأهلي في مفاوضات معه خلال فترة تألقه.

وقال محمد سالم ": كنت قريب من اللعب للأهلي قبل الإنضمام لنادي الزمالك، ولا مانع من اللعب للأهلي أو العودة للزمالك من جديد".

وتابع: "أفضل مباراة شاركت فيها كانت أمام الأهلي وتألقت بشكل لافت وشعرت بالحزن بعد رحيل فييرا عن تدريب نادي الزمالك وأعشق اللعب أمام الفرق الجماهيرية وتواجدها يعطيني الكثير من الدوافع".