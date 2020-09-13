شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: عزمي مجاهد كان "أخف دم" في مصر وسأخصص ‏مبنى باسمه بالزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الراحل ‏عزمي مجاهد كان رجلاً وطنياً وله مواقف شجاعة وخالدة في الدفاع عن ‏مصر وجيشها ورئيسها.‏

وأضاف مرتضى خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد ‏جمال على شاشة قناة الزمالك:" مجاهد كان أخف دم في مصر، وكان ‏عاشق للضحك والفكاهة والدعابة مع الجميع".‏

وواصل:" غداً سأخصص لافتة بإسمه على مبنى الكرة الطائرة بنادي ‏الزمالك تكريماً للفقيد وتخليداً لرحيله".‏

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وأنهى تصريحاته: "عزمي مجاهد نجح في تربية أبنائه على أفضل ما ‏يكون، وسنقيم له عزاء يليق بتاريخه".‏