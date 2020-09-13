شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يهاجم المتشفين في وفاة عزمي مجاهد ‏ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هاجم مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، كل من تشفى ‏في وفاة الراحل عزمي مجاهد، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق في ‏الكرة الطائرة.‏

وأضاف مرتضى في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد ‏جمال على شاشة قناة الزمالك:" هذه هي أخلاق الإخوان المسلمين، الذين ‏لم يكونوا مسلمين في يومٍ ما".‏

وواصل: "عزمي مجاهد كان يقول كلمة حق ويدافع عن وطنه وعن ‏الرئيس عبدالفتاح السيسي".‏

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وتلقت أسرة الرياضة المصرية نبأ وفاة عزمي مجاهد أثر إصابته بفيروس كورونا المستجد والذي تسبب في حجزه بأحد المستشفيات لعدة أيام قبل رحيله لعالم آخر.

قرر المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك إقامة عزاء المرحوم الكابتن عزمي مجاهد السبت المقبل بدار المناسبات بمسجد الحامدية الشاذلي.

ونعى المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي وأعضاء المجلس والمدير التنفيذي للنادي بمزيد من الحزن والأسى وفاة عزمي مجاهد عضو مجلس إدارة النادي الأسبق والذي وافته المنية صباح اليوم.‏‏