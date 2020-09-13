شكرا لقرائتكم أمير عزمي مجاهد ينعي والده: أسطورة من أساطير الزمالك ويكفيني محبة الناس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قدم أمير عزمي المدرب العام لفريق نادي مصر، الشكر لكل من نعى الراحل والده عزمي مجاهد كابتن القلعة البيضاء التاريخي في الكرة الطائرة.

وأكد أمير عزمي في تصريحات لقناة الزمالك: "أتقدم بالشكر على اللافتة الطيبة التي أقدم عليها المستشار مرتضى منصور بإقامة عزاء لوالده في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد حاليا بسبب فيروس كورونا.

وقال أمير عزمي مجاهد: "أشكر النادي الأهلي ومجلس إدارته واتحاد الكرة الذي لم يبخل بمجهود لإنقاذ حياة والدي خلال الأيام الماضية".

وتحدث أمير عزمي مجاهد قائلاً: "الصفحات المأجورة وكل من فكر في الهجوم على والدي لا يعنيني ولن ألتفت اليه في ظل محبة الكبير قبل الصغير له في نادي الزمالك وكل مكان شاهدته فيه على مدار سنوات حياتي".

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ونعى أمير عزمي مجاهد باكياً وفاة والده قائلاً: "والدي أسطورة من أساطير نادي الزمالك وكل ما شاهدته من محبة الناس يكفيني".

وتلقت أسرة الرياضة المصرية نبأ وفاة عزمي مجاهد أثر إصابته بفيروس كورونا المستجد والذي تسبب في حجزه بأحد المستشفيات لعدة أيام قبل رحيله لعالم آخر.

قرر المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك إقامة عزاء المرحوم الكابتن عزمي مجاهد السبت المقبل بدار المناسبات بمسجد الحامدية الشاذلي.

ونعى المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي وأعضاء المجلس والمدير التنفيذي للنادي بمزيد من الحزن والأسى وفاة عزمي مجاهد عضو مجلس إدارة النادي الأسبق والذي وافته المنية صباح اليوم.‏‏