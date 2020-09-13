شكرا لقرائتكم جمال حمزة: بيراميدز لا يملك شيئا لإغراء رمضان صبحي سوى المال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث جمال حمزة نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن انتقال رمضان صبحي لصفوف بيراميدز موضحا أن اللاعب تم اغرائه بالمال، لأن بيراميدز لا يملك شيئأ أخر لاغراء لاعب بحجم رمضان صبحي، وموضحا أن انتقال اللاعب للزمالك سيمثل إضافة قوية لو تم في المستقبل قائلا: "بس في النهاية الأهلي والزمالك مش بيقف على لاعب".

واعتبر حمزة، أن الجيل الحالي في الكرة المصرية محظوظ جدا للعب دون جمهور، وأن الضغوطات التي يتعرض لها اللاعبون حاليا لا تقارن بالضغوطات الجماهيرية.

وتابع حمزة في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس، اليوم الأحد، أنه لا مقارنة لضغط الجماهير بالسوشيال ميديا إطلاقا، قائلا: "أسهل حاجة دلوقتي تعمل بلوك أو تقفل الموبايل، لكن جوه الملعب هاتعمل ايه؟ هاتسكّت ال100 ألف مشجع".

وتحدث نجم الزمالك السابق عن كارتيرون موضحا أنه مدرب مميز فنيا ويتعامل مع الأمور بواقعية كما أن الجانب النفسي لديه مميز للغاية قائلا: "كارتيرون زي فينجادا على أيامي وأنا في الزمالك".

وعاد حمزة ليتحدث عن انتقال رمضان صبحي وطريقة تقديمه في بيراميدز قائلا: "احنا في عصر الاحتراف ورمضان لم يقصد استفزاز جماهير الأهلي بتصويره البرومو الدعائي على الطريقة التي ظهر فيها".

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وعن التحكيم في مصر قال حمزة: " جمال حمزة "الحكم يخشى لاعبي الأهلي والزمالك، حتى مع تطبيق تقنية الفار، استمرت الأخطاء لأن المسئول عن الفار أيضا بشر يتعرضون للضغوط".

وتوقع حمزة بقاء "أحمد فتحي" في النادي الأهلي موضحا أن الأهلي تعامل باحترافية في ملف أحمد فتحي وهناك فرق ترفض مشاركة اللاعب بحجة عدم تجهيزه للفريق الذى ينتقل له، المفترض أنه طالما اللاعب على قوتي يجب الاستفادة منه لآخر لحظة.

وثمن نجم الزمالك السابق قيمة أبناء النادي قائلا: " ابن النادي وخصوصا الأهلي والزمالك يتم تربيتهم على المكسب".