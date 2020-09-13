الشارقة وشباب الأهلي والعين تواصل الاستعداد لـ «الآسيوية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عاطف صيام

بدأ ممثلو الإمارات؛ الشارقة بطل الدوري، وشباب الأهلي بطل الكأس، والعين، تدريباتهم في الدوحة؛ استعداداً لانطلاق مبارياتهم في دوري أبطال آسيا والتي تقام بنظام التجمع. ويلعب شباب الأهلي مع خودرو الإيراني غداً الاثنين، والعين مع السد، والشارقة مع الدحيل الثلاثاء.

ويسعى ممثلو كرة الإمارات إلى تجاوز عثرة البداية (أول جولتين)؛ حيث يملك الشارقة نقطة واحدة من مباراتين، في حين يقبع شباب الأهلي والعين بالمركز الأخير بمجموعتيهما من دون رصيد. وأكد القادم الجديد للعين فهد حديد أن طموحاتهم الآسيوية بلا حدود، وقال: إن الانضمام ل«الزعيم» الكيان الكبير بقيادته وإمكاناته ونجومه وجماهيره، يفرض على كل شخص ينتمي إليه اعتماد سياسة الهدوء والتركيز والتعامل بالاحترافية في كافة تفاصيل حياته داخل الميدان وخارجه، حتى يتمكن من تحقيق أهدافه في عالم كرة القدم؛ لذلك لا سقف لطموحاته مع «الزعيم».

وحول طموحاته مع «الزعيم» قال: أعتقد أن الاستراتيجية واضحة منذ أن انضممت إلى قائمة الفريق تم تحديد الأهداف من قبل إدارة النادي وآلية التعامل مع المسابقات، والهدف الرئيسي حالياً يتمثل في مشاركتنا الآسيوية، وطموحاتنا كفريق كبيرة؛ لأنك عندما تتحدث عن اسم العين ومكانته في القارة، تجدهما يرتبطان بتفاصيل مهمة، والعين على مر التاريخ يُعرف بشخصيته القوية، بغض النظر عن وضع الفريق ونتائجه في النسخة الحالية، وكل شخص ينتمي لهذا الكيان يدرك جيداً ما المطلوب من الفريق في هذه المسابقة بالتحديد التي ترتبط بتمثيل الدولة في أقوى مسابقات الأندية على مستوى آسيا. وأكمل: نحن مطالبون كلاعبين بإعطاء أفضل ما لدينا والمحافظة على أنفسنا داخل الملعب وخارجه؛ لأن الوضع يتطلب تركيزاً أكبر في ظل الظروف التي يعيشها العالم بأسره، ودوري أبطال آسيا أهم بطولة بالنسبة لي مع «الزعيم» في هذا الوقت بالتحديد.