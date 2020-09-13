صلاح يدخل التاريخ ب «هاتريك» استثنائي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق ليفربول فوزاً صعباً على ليدز يونايتد (4-3) على ملعب أنفيلد رود ضمن الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتألق النجم المصري وسجل 3 أهداف«هاتريك»، الأول من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة، والثاني في الدقيقة 33 من تسديدة رائعة، والثالث من ركلة جزاء أيضاً ليصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل ثلاثية في الافتتاح، وكذلك أول لاعب يسجل في المباراة الافتتاحية خلال 4 مواسم متوالية، وليصبح ثاني لاعب في الدوري يحقق هذا الرقم الاستثنائي في التسجيل المتتالي، بعد تيدي شيرنجهام، مهاجم توتنهام.

وعانى ليفربول الذي سجل المدافع فان دايك هدفه الثاني برأسية إثر ركنية كثيراً خلال المباراة، وقد نجح فريق المدرب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا في مجاراة البطل، وسجل له أهدافه الثلاثة جاك هاريسون وباتريك بامفورد وماتيوز كليخ.

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من جهته، قص أرسنال شريط الموسم بفوز لافت بنتيجة 3- صفر على مضيفه وجاره اللندني فولهام العائد حديثاً إلى دوري الأضواء.

سجل أهداف النادي اللندني كل من المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت (9)، المدافع البرازيلي غابريال ماغاليش (49)، والمهاجم الغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ (57). وقال الإسباني أرتيتا مدرب أرسنال«أردت أن أرى فريقي مصمماً للقدوم إلى هذا الملعب الصعب أمام فريق جيد جداً صعد للتو إلى دوري الأضواء».

وحمل الإسباني أنباء سارة لجماهير «المدفعجية» بشأن هدافه أوباميانج الذي ينتهي عقده مع نهاية الموسم «أنا متفائل أننا سننجز الأمر قريباً جداً وآمل أن تتلقوا أنباء في الأيام القليلة المقبلة». كما فاز كريستال بالاس على ساوثمبتون بهدف نظيف لويلفريد زاها.